Субботин Владимир Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботин Владимир Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1945

Отец: Субботин Максим Лукьянович

Мать: Субботина-Дик Лидия Генриховна

Рождение ребёнка
1970

Сын: Субботин Вадим Владимир

Мать ребёнка: Субботина Изольда

Рождение ребёнка
1978

Дочь: Субботина Лилия Владимировна

Мать ребёнка: Субботина Изольда

Рождение ребёнка
1978

Дочь: Субботина Виктория Владимировна

Мать ребёнка: Субботина Изольда

Рождение ребёнка
1981

Сын: Субботин Ярослав Владимирович

Мать ребёнка: Субботина Валентина

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