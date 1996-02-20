Субботин Владимир Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1945
Рождение ребёнка
1970
Мать ребёнка: Субботина Изольда
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Субботина Лилия Владимировна
Мать ребёнка: Субботина Изольда
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Субботина Виктория Владимировна
Мать ребёнка: Субботина Изольда
Рождение ребёнка
1981
Сын: Субботин Ярослав Владимирович
Мать ребёнка: Субботина Валентина