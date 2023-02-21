Собенина-Субботина Нина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собенина-Субботина Нина Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1941

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1941

Отец: Субботин Максим Лукьянович

Мать: Субботина-Дик Лидия Генриховна

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