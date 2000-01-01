Субботина-Дик Лидия Генриховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1918
Дата смерти24.02.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1918
Рождение ребёнка
18.12.1939
Дочь: Барчене-Субботина Леонора Максимовна
Отец ребёнка: Субботин Максим Лукьянович
Рождение ребёнка
08.12.1941
Дочь: Собенина-Субботина Нина Максимовна
Отец ребёнка: Субботин Максим Лукьянович
Рождение ребёнка
05.06.1945
Сын: Субботин Валерий Максимович
Отец ребёнка: Субботин Максим Лукьянович
Рождение ребёнка
20.12.1945
Сын: Субботин Владимир Максимович
Отец ребёнка: Субботин Максим Лукьянович
Рождение ребёнка
05.07.1948
Сын: Субботин Анатолий Максимович
Отец ребёнка: Субботин Максим Лукьянович
Смерть
24.02.1980