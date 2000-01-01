Субботина-Дик Лидия Генриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина-Дик Лидия Генриховна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1918

Дата смерти

24.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1918

Отец: Дик Генрих Борисович

Мать: Браун-Дик Екатерина Герхардовна

Рождение ребёнка
18.12.1939

Дочь: Барчене-Субботина Леонора Максимовна

Отец ребёнка: Субботин Максим Лукьянович

Рождение ребёнка
08.12.1941

Дочь: Собенина-Субботина Нина Максимовна

Отец ребёнка: Субботин Максим Лукьянович

Рождение ребёнка
05.06.1945

Сын: Субботин Валерий Максимович

Отец ребёнка: Субботин Максим Лукьянович

Рождение ребёнка
20.12.1945

Сын: Субботин Владимир Максимович

Отец ребёнка: Субботин Максим Лукьянович

Рождение ребёнка
05.07.1948

Сын: Субботин Анатолий Максимович

Отец ребёнка: Субботин Максим Лукьянович

Смерть
24.02.1980
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