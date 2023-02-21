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Субботин Анатолий Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1948

Отец: Субботин Максим Лукьянович

Мать: Субботина-Дик Лидия Генриховна

Рождение ребёнка
21.09.1975

Дочь: Субботина Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.10.1980

Дочь: Ложкина-Субботина Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.01.1983

Сын: Субботин Иван Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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