Субботин Анатолий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1948
Рождение ребёнка
21.09.1975
Дочь: Субботина Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.10.1980
Дочь: Ложкина-Субботина Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.01.1983
Сын: Субботин Иван Анатольевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности