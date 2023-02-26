Понасенко Васса Васильева
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1895
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Марина Иванова
Отец ребёнка: Понасенко Иван Исааков
Рождение ребёнка
1897
Сын: Понасенко Василий Иоаннов
Отец ребёнка: Понасенко Иван Исааков
Рождение ребёнка
1900
Сын: Понасенко Алексей Иоаннов
Отец ребёнка: Понасенко Иван Исааков
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1902
Сын: Понасенко (панасенков) Исаакий Иванович
Отец ребёнка: Понасенко Иван Исааков
д.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1908
Отец ребёнка: Понасенко Иван Исааков
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1909
Отец ребёнка: Понасенко Иван Исааков
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно