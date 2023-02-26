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Понасенко Васса Васильева

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Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: Сидоренков Василий (Исидоров)

Мать: Сидоренкова Христина Фомина

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1895

Муж: Понасенко Иван Исааков

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Марина Иванова

Отец ребёнка: Понасенко Иван Исааков

Рождение ребёнка
1897

Сын: Понасенко Василий Иоаннов

Отец ребёнка: Понасенко Иван Исааков

Рождение ребёнка
1900

Сын: Понасенко Алексей Иоаннов

Отец ребёнка: Понасенко Иван Исааков

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1902

Сын: Понасенко (панасенков) Исаакий Иванович

Отец ребёнка: Понасенко Иван Исааков

д.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1908

Сын: Понасенко Сергей Иванов

Отец ребёнка: Понасенко Иван Исааков

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1909

Сын: Понасенко Пётр Иванов

Отец ребёнка: Понасенко Иван Исааков

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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