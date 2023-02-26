Понасенко (Панасенков) Исаакий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПонасенко (Панасенков) Исаакий Иванович

Понасенко (Панасенков) Исаакий Иванович

avatar

Место рождения

д.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.05.1902

Дата смерти

04.01.1943

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

До 1877 г.р.

Жена

Около 1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1902

Отец: Понасенко Иван Исааков

Мать: Понасенко Васса Васильева

д.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панасенкова Агрипина Васильева

Смерть
04.01.1943
Причина смерти: На войне убит
Похороны
Неизвестно
Калининская обл., Великолукский р-н, д. Сахны
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close