Понасенко (Панасенков) Исаакий Иванович
Место рожденияд.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.05.1902
Дата смерти04.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1902
Отец: Понасенко Иван Исааков
д.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.01.1943
Причина смерти: На войне убит
Похороны
Неизвестно
Калининская обл., Великолукский р-н, д. Сахны