Сидоренков Василий (Исидоров)
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1874
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.01.1876
Сын: Сидоренков Иоанн Васильев
Мать ребёнка: Сидоренкова Христина Фомина
Рождение ребёнка
21.02.1877
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Сидоренкова Христина Фомина
Рождение ребёнка
До 1877
Дочь: Понасенко Васса Васильева
Мать ребёнка: Сидоренкова Христина Фомина
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1882
Дочь: Параскева Васильева
Мать ребёнка: Сидоренкова Христина Фомина
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1885
Дочь: Сидоренкова Анастасия Васильева
Мать ребёнка: Сидоренкова Христина Фомина
д.Мордасы (Селецкий Ручей) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1887
Сын: Сидоренков Семён Васильев
Мать ребёнка: Сидоренкова Христина Фомина
д.Мордасы (Селецкий Ручей) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1890
Дочь: Дария Васильева
Мать ребёнка: Сидоренкова Христина Фомина
д.Селецкий Ручей-Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1893
Дочь: Агафия Васильева
Мать ребёнка: Сидоренкова Христина Фомина
Рождение ребёнка
01.08.1898
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Сидоренкова Христина Фомина
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно