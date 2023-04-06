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Сидоренков Василий (Исидоров)

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.10.1874

Жена: Сидоренкова Христина Фомина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.01.1876

Сын: Сидоренков Иоанн Васильев

Мать ребёнка: Сидоренкова Христина Фомина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.02.1877

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Сидоренкова Христина Фомина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1877

Дочь: Понасенко Васса Васильева

Мать ребёнка: Сидоренкова Христина Фомина

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1882

Дочь: Параскева Васильева

Мать ребёнка: Сидоренкова Христина Фомина

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1885

Дочь: Сидоренкова Анастасия Васильева

Мать ребёнка: Сидоренкова Христина Фомина

д.Мордасы (Селецкий Ручей) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1887

Сын: Сидоренков Семён Васильев

Мать ребёнка: Сидоренкова Христина Фомина

д.Мордасы (Селецкий Ручей) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1890

Дочь: Дария Васильева

Мать ребёнка: Сидоренкова Христина Фомина

д.Селецкий Ручей-Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1893

Дочь: Агафия Васильева

Мать ребёнка: Сидоренкова Христина Фомина

Рождение ребёнка
01.08.1898

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Сидоренкова Христина Фомина

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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