(Сидоренкова) Параскева Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сидоренкова) Параскева Васильева

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Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.10.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1882

Отец: Сидоренков Василий (Исидоров)

Мать: Сидоренкова Христина Фомина

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.02.1900

Муж: Афанасий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1901

Сын: Сергей Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Иванов

Смерть
Неизвестно
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