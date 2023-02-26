(Сидоренкова) Параскева Васильева
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.10.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1882
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.02.1900
Муж: Афанасий Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1901
Сын: Сергей Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Иванов
Смерть
Неизвестно