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Сидоренкова Христина Фомина

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Место рождения

д.Соховцы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1855

Дата смерти

30.03.1914

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Соховцы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.10.1874

Муж: Сидоренков Василий (Исидоров)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.01.1876

Сын: Сидоренков Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Сидоренков Василий (Исидоров)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.02.1877

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Сидоренков Василий (Исидоров)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1877

Дочь: Понасенко Васса Васильева

Отец ребёнка: Сидоренков Василий (Исидоров)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1882

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Сидоренков Василий (Исидоров)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1885

Дочь: Сидоренкова Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Сидоренков Василий (Исидоров)

д.Мордасы (Селецкий Ручей) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1887

Сын: Сидоренков Семён Васильев

Отец ребёнка: Сидоренков Василий (Исидоров)

д.Мордасы (Селецкий Ручей) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1890

Дочь: Дария Васильева

Отец ребёнка: Сидоренков Василий (Исидоров)

д.Селецкий Ручей-Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1893

Дочь: Агафия Васильева

Отец ребёнка: Сидоренков Василий (Исидоров)

Рождение ребёнка
01.08.1898

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Сидоренков Василий (Исидоров)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.03.1914
д.Мордасы (Селецкий Ручей) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехановском кладбище
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