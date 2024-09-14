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Петр Григорьев

Место рождения

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд

Дата рождения

1758

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Григорий Митрофанов

Мать: Марья Иванова

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Ирина Петрова

Мать ребёнка: Агафия Тимофеева

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
02.11.1790

Дочь: Матрена Петрова

Мать ребёнка: Агафия Тимофеева

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1793

Сын: Ягодин Лука Петров

Мать ребёнка: Агафия Тимофеева

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Бракосочетание
26.08.1795

Жена: Ксения Иванова

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1800

Сын: Петр Петров

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Палагея Петрова

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Смерть
1807
Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Лисавета Петрова

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Похороны
Неизвестно
Русаково, Покровская волость, Угличский уезд

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