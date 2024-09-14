Петр Григорьев
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Григорий Митрофанов
Мать: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Ирина Петрова
Мать ребёнка: Агафия Тимофеева
Рождение ребёнка
02.11.1790
Дочь: Матрена Петрова
Мать ребёнка: Агафия Тимофеева
Рождение ребёнка
1793
Сын: Ягодин Лука Петров
Мать ребёнка: Агафия Тимофеева
Бракосочетание
26.08.1795
Жена: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1800
Сын: Петр Петров
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Палагея Петрова
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Смерть
1807
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Лисавета Петрова
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Похороны
Неизвестно