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Петр Петров

Место рождения

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд

Дата рождения

1800

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Петр Григорьев

Мать: Ксения Иванова

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Гаврилова

Рождение ребёнка
1821

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Капитон Петров

Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1833

Сын: Василий Петров

Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Александра Петрова

Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Парасковья Петрова

Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Смерть
1836
Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1837

Сын: Петр Петров

Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Похороны
Неизвестно
Русаково, Покровская волость, Угличский уезд

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