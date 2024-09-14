Петр Петров
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Петр Григорьев
Мать: Ксения Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Гаврилова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Капитон Петров
Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Василий Петров
Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Александра Петрова
Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Парасковья Петрова
Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова
Смерть
1836
Рождение ребёнка
1837
Сын: Петр Петров
Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова
Похороны
Неизвестно