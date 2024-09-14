Ксения Иванова
Место рожденияд. Лопатино, с. Никольское в Слободищах, Угличский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.08.1795
Муж: Петр Григорьев
Рождение ребёнка
1800
Сын: Петр Петров
Отец ребёнка: Петр Григорьев
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Палагея Петрова
Отец ребёнка: Петр Григорьев
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Лисавета Петрова
Отец ребёнка: Петр Григорьев
Смерть
Неизвестно