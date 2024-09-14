Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Иванова

Ксения Иванова

Место рождения

д. Лопатино, с. Никольское в Слободищах, Угличский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.08.1795

Муж: Петр Григорьев

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1800

Сын: Петр Петров

Отец ребёнка: Петр Григорьев

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Палагея Петрова

Отец ребёнка: Петр Григорьев

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Лисавета Петрова

Отец ребёнка: Петр Григорьев

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.