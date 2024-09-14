Ягодин Лука Петров
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Петр Григорьев
Мать: Агафия Тимофеева
Рождение ребёнка
1817
Сын: Ягодин Никита Лукин
Мать ребёнка: Ягодина Аграфена Родионова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ягодин Иван Лукин
Мать ребёнка: Ягодина Аграфена Родионова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ягодин Михаил Лукин
Мать ребёнка: Ягодина Аграфена Родионова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Ягодин Осип Лукин
Мать ребёнка: Ягодина Аграфена Родионова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ягодин Андрей Лукин
Мать ребёнка: Ягодина Аграфена Родионова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ягодин Николай Лукин
Мать ребёнка: Ягодина Аграфена Родионова
Смерть
1848