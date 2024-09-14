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Ягодин Лука Петров

Место рождения

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд

Дата рождения

1793

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Петр Григорьев

Мать: Агафия Тимофеева

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1817

Сын: Ягодин Никита Лукин

Мать ребёнка: Ягодина Аграфена Родионова

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1822

Сын: Ягодин Иван Лукин

Мать ребёнка: Ягодина Аграфена Родионова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Ягодин Михаил Лукин

Мать ребёнка: Ягодина Аграфена Родионова

Рождение ребёнка
1832

Сын: Ягодин Осип Лукин

Мать ребёнка: Ягодина Аграфена Родионова

Рождение ребёнка
1833

Сын: Ягодин Андрей Лукин

Мать ребёнка: Ягодина Аграфена Родионова

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ягодин Николай Лукин

Мать ребёнка: Ягодина Аграфена Родионова

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Смерть
1848
Похороны
Неизвестно

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