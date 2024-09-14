Агафия Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти17.06.1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Ирина Петрова
Отец ребёнка: Петр Григорьев
Рождение ребёнка
02.11.1790
Дочь: Матрена Петрова
Отец ребёнка: Петр Григорьев
Рождение ребёнка
1793
Сын: Ягодин Лука Петров
Отец ребёнка: Петр Григорьев
Смерть
17.06.1795
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно