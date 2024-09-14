Агафия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

17.06.1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Ирина Петрова

Отец ребёнка: Петр Григорьев

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
02.11.1790

Дочь: Матрена Петрова

Отец ребёнка: Петр Григорьев

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1793

Сын: Ягодин Лука Петров

Отец ребёнка: Петр Григорьев

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Смерть
17.06.1795
Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
Русаково, Покровская волость, Угличский уезд

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