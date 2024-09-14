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Марья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

До 1797

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Игнатей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Митрофанов

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Домна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Митрофанов

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Евфимия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Митрофанов

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1758

Сын: Петр Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Митрофанов

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Митрофанов

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1765

Сын: Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Митрофанов

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1767

Сын: Лев Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Митрофанов

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Смерть
До 1797

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