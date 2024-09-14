Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиДо 1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Игнатей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Митрофанов
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Домна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Митрофанов
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Евфимия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Митрофанов
Рождение ребёнка
1758
Сын: Петр Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Митрофанов
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Митрофанов
Рождение ребёнка
1765
Сын: Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Митрофанов
Рождение ребёнка
1767
Сын: Лев Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Митрофанов
Смерть
До 1797