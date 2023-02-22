Иванова (Воронцова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Воронцова) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1908 г.р.
1910 г.р.
1912 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1908

Дочь: Иванова Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Иванов Алексей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.06.1910

Дочь: Узар Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Иванов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
06.08.1912

Дочь: Холостова Олга Алексеевна

Отец ребёнка: Иванов Алексей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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