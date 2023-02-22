Иванова (Воронцова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1908
Дочь: Иванова Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Иванов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
27.06.1910
Дочь: Узар Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Иванов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1912
Дочь: Холостова Олга Алексеевна
Отец ребёнка: Иванов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно