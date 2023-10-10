Холостова (Иванова) Олга Алексеевна
Место рождения
Дата рождения06.08.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1912
Отец: Иванов Алексей Иванович
Мать: Иванова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Новогиреевское кладбище