Холостова (Иванова) Олга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холостова (Иванова) Олга Алексеевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.08.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1912

Отец: Иванов Алексей Иванович

Мать: Иванова Мария Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Новогиреевское кладбище
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