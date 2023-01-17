Иванов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1908
Дочь: Иванова Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Иванова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
27.06.1910
Дочь: Узар Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Иванова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
06.08.1912
Дочь: Холостова Олга Алексеевна
Мать ребёнка: Иванова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно