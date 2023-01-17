Иванов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Алексей Иванович

Иванов Алексей Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1908

Дочь: Иванова Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Иванова Мария Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.06.1910

Дочь: Узар Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Иванова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
06.08.1912

Дочь: Холостова Олга Алексеевна

Мать ребёнка: Иванова Мария Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close