Узар (Иванова) Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1910
Дата смерти18.06.1977
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1910
Отец: Иванов Алексей Иванович
Мать: Иванова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Узар Ян Давыдович
Смерть
18.06.1977
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Сердечный приступ (инфаркт)
Похороны
Неизвестно
Новогиреевское кладбище