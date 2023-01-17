Узар (Иванова) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Узар (Иванова) Валентина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1910

Дата смерти

18.06.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1910

Отец: Иванов Алексей Иванович

Мать: Иванова Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Узар Ян Давыдович

Смерть
18.06.1977
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Сердечный приступ (инфаркт)
Похороны
Неизвестно
Новогиреевское кладбище
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