Шевелёва (Смирнова) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелёва (Смирнова) Александра Дмитриевна

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Место рождения

Огарково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.03.1903 ст.

Дата смерти

10.12.1978

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1903 ст.

Отец: Смирнов Дмитрий Григорьевич

Мать: Смирнова Екатерина Гавриловна

Огарково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Рождение ребёнка
15.05.1927

Сын: Шевелёв Корнилий Николаевич

Отец ребёнка: Шевелёв Николай

Рождение ребёнка
27.09.1937

Дочь: Махова Софья Николаевна

Отец ребёнка: Шевелёв Николай

Рождение ребёнка
17.05.1942

Сын: Шевелёв Николай Николаевич

Отец ребёнка: Шевелёв Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Августа Николаевна

Отец ребёнка: Шевелёв Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевелёв Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Николаевна

Отец ребёнка: Шевелёв Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Шевелёв Николай

Смерть
10.12.1978
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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