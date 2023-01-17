Шевелёва (Смирнова) Александра Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения16.03.1903 ст.
Дата смерти10.12.1978
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1903 ст.
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Рождение ребёнка
15.05.1927
Сын: Шевелёв Корнилий Николаевич
Отец ребёнка: Шевелёв Николай
Рождение ребёнка
27.09.1937
Дочь: Махова Софья Николаевна
Отец ребёнка: Шевелёв Николай
Рождение ребёнка
17.05.1942
Сын: Шевелёв Николай Николаевич
Отец ребёнка: Шевелёв Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Августа Николаевна
Отец ребёнка: Шевелёв Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шевелёв Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Николаевна
Отец ребёнка: Шевелёв Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Шевелёв Николай
Смерть
10.12.1978
Вологда, город Вологда, Вологодская область