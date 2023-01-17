Смирнова Екатерина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Екатерина Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Смирнов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Григорьевич

Огарково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Григорьевич

Огарково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Рождение ребёнка
23.01.1902 ст.

Сын: Смирнов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Григорьевич

Огарково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Рождение ребёнка
16.03.1903 ст.

Дочь: Шевелёва Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Григорьевич

Огарково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Рождение ребёнка
17.03.1905 ст.

Дочь: Гагина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Григорьевич

Огарково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Рождение ребёнка
1908 ст.

Дочь: Августа Дмитриевна

Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Григорьевич

Огарково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Рождение ребёнка
1910 ст.

Дочь: Серебренникова Евгения Дмитриевна

Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Григорьевич

Огарково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Рождение ребёнка
1915 ст.

Дочь: Аполлинария Дмитриевна

Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Григорьевич

Огарково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Дмитрий Григорьевич

Огарково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Смерть
Неизвестно
Огарково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
д. Огарково Комьянского с/с Грязовецкого района Вологодской области
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