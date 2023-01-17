Смирнова Екатерина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Смирнов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Григорьевич
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Григорьевич
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Рождение ребёнка
23.01.1902 ст.
Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Григорьевич
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Рождение ребёнка
16.03.1903 ст.
Дочь: Шевелёва Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Григорьевич
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Рождение ребёнка
17.03.1905 ст.
Дочь: Гагина Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Григорьевич
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Рождение ребёнка
1908 ст.
Дочь: Августа Дмитриевна
Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Григорьевич
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Рождение ребёнка
1910 ст.
Дочь: Серебренникова Евгения Дмитриевна
Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Григорьевич
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Рождение ребёнка
1915 ст.
Дочь: Аполлинария Дмитриевна
Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Григорьевич
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Смерть
Неизвестно
д. Огарково Комьянского с/с Грязовецкого района Вологодской области