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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о причислении крестьянина дер. Оргаркова Огарковской волости Ивана Яковлевича Шевелева к грязовецкому мещанству. 1904 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3302Огарково, д. вл.при рч. Комье.126185566
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
520. Огаркова, деревня бывшая владельческая, при речке Комье, дворов 28, жителей 196, лавка. В 1 версте — волостное правление (уездный город в 12 верстах). В 4 верстах — Показать все
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
81ОгарковоСелифановск.бывшие помещичьи398193
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Огарково 1869деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 20 км. Летнее: —.Зимнее: 35 км. Летнее: —.3234
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
248898Огарководеревня59°00'с.ш.40°19'в.д.O-37-045
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624440371д Огарководеревня