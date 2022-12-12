Гагина (Смирнова) Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения17.03.1905 ст.
Дата смерти28.05.1952
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1905 ст.
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Рождение ребёнка
10.12.1928
Дочь: Кустова Евгения Фёдоровна
Отец ребёнка: Гагин Фёдор Павлович
д. Гридино Перцевского с/с Грязовецкого района Вологодской области
Рождение ребёнка
12.04.1931
Дочь: Дёмшина Галина Фёдоровна
Отец ребёнка: Гагин Фёдор Павлович
д. Гридино Перцевского с/с Грязовецкого района Вологодской области
Рождение ребёнка
16.09.1933
Дочь: Баннова Августа Фёдоровна
Отец ребёнка: Гагин Фёдор Павлович
д. Гридино Перцевского с/с Грязовецкого района Вологодской области
Рождение ребёнка
02.08.1936
Дочь: Маклакова Любовь Фёдоровна
Отец ребёнка: Гагин Фёдор Павлович
д. Гридино Перцевского с/с Грязовецкого района Вологодской области
Рождение ребёнка
01.01.1942
Дочь: Лебедева Антонина Фёдоровна
Отец ребёнка: Гагин Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
16.07.1946
Отец ребёнка: Гагин Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
17.07.1946
Дочь: Надежда Фёдоровна
Отец ребёнка: Гагин Фёдор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гагин Фёдор Павлович
д. Гридино Перцевского с/с Грязовецкого района Вологодской области
Смерть
28.05.1952