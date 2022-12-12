Гагина (Смирнова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагина (Смирнова) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Огарково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.03.1905 ст.

Дата смерти

28.05.1952

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1905 ст.

Отец: Смирнов Дмитрий Григорьевич

Мать: Смирнова Екатерина Гавриловна

Огарково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Рождение ребёнка
10.12.1928

Дочь: Кустова Евгения Фёдоровна

Отец ребёнка: Гагин Фёдор Павлович

Гридино, Грязовецкий район, Вологодская область
д. Гридино Перцевского с/с Грязовецкого района Вологодской области
Рождение ребёнка
12.04.1931

Дочь: Дёмшина Галина Фёдоровна

Отец ребёнка: Гагин Фёдор Павлович

Гридино, Грязовецкий район, Вологодская область
д. Гридино Перцевского с/с Грязовецкого района Вологодской области
Рождение ребёнка
16.09.1933

Дочь: Баннова Августа Фёдоровна

Отец ребёнка: Гагин Фёдор Павлович

Гридино, Грязовецкий район, Вологодская область
д. Гридино Перцевского с/с Грязовецкого района Вологодской области
Рождение ребёнка
02.08.1936

Дочь: Маклакова Любовь Фёдоровна

Отец ребёнка: Гагин Фёдор Павлович

Гридино, Грязовецкий район, Вологодская область
д. Гридино Перцевского с/с Грязовецкого района Вологодской области
Рождение ребёнка
01.01.1942

Дочь: Лебедева Антонина Фёдоровна

Отец ребёнка: Гагин Фёдор Павлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.07.1946

Сын: Гагин Леонид Фёдорович

Отец ребёнка: Гагин Фёдор Павлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.07.1946

Дочь: Надежда Фёдоровна

Отец ребёнка: Гагин Фёдор Павлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагин Фёдор Павлович

Гридино, Грязовецкий район, Вологодская область
д. Гридино Перцевского с/с Грязовецкого района Вологодской области
Смерть
28.05.1952
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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