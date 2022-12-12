Гагин Фёдор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагин Фёдор Павлович

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Место рождения

Гридино, Грязовецкий район, Вологодская область

Дата рождения

29.11.1906 ст.

Дата смерти

10.01.1976

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1906 ст.

Отец: Гагин Павел Андреевич

Мать: Гагина Анна Васильевна

Гридино, Грязовецкий район, Вологодская область
д. Гридино Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Слободская церковь
Рождение ребёнка
10.12.1928

Дочь: Кустова Евгения Фёдоровна

Мать ребёнка: Гагина Мария Дмитриевна

Гридино, Грязовецкий район, Вологодская область
д. Гридино Перцевского с/с Грязовецкого района Вологодской области
Рождение ребёнка
12.04.1931

Дочь: Дёмшина Галина Фёдоровна

Мать ребёнка: Гагина Мария Дмитриевна

Гридино, Грязовецкий район, Вологодская область
д. Гридино Перцевского с/с Грязовецкого района Вологодской области
Рождение ребёнка
16.09.1933

Дочь: Баннова Августа Фёдоровна

Мать ребёнка: Гагина Мария Дмитриевна

Гридино, Грязовецкий район, Вологодская область
д. Гридино Перцевского с/с Грязовецкого района Вологодской области
Рождение ребёнка
02.08.1936

Дочь: Маклакова Любовь Фёдоровна

Мать ребёнка: Гагина Мария Дмитриевна

Гридино, Грязовецкий район, Вологодская область
д. Гридино Перцевского с/с Грязовецкого района Вологодской области
Рождение ребёнка
01.01.1942

Дочь: Лебедева Антонина Фёдоровна

Мать ребёнка: Гагина Мария Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.07.1946

Сын: Гагин Леонид Фёдорович

Мать ребёнка: Гагина Мария Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.07.1946

Дочь: Надежда Фёдоровна

Мать ребёнка: Гагина Мария Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагина Мария Дмитриевна

Гридино, Грязовецкий район, Вологодская область
д. Гридино Перцевского с/с Грязовецкого района Вологодской области
Смерть
10.01.1976
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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