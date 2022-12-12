Гагин Фёдор Павлович
Место рождения
Дата рождения29.11.1906 ст.
Дата смерти10.01.1976
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.11.1906 ст.
Отец: Гагин Павел Андреевич
Мать: Гагина Анна Васильевна
д. Гридино Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Слободская церковь
Рождение ребёнка
10.12.1928
Дочь: Кустова Евгения Фёдоровна
Мать ребёнка: Гагина Мария Дмитриевна
д. Гридино Перцевского с/с Грязовецкого района Вологодской области
Рождение ребёнка
12.04.1931
Дочь: Дёмшина Галина Фёдоровна
Мать ребёнка: Гагина Мария Дмитриевна
д. Гридино Перцевского с/с Грязовецкого района Вологодской области
Рождение ребёнка
16.09.1933
Дочь: Баннова Августа Фёдоровна
Мать ребёнка: Гагина Мария Дмитриевна
д. Гридино Перцевского с/с Грязовецкого района Вологодской области
Рождение ребёнка
02.08.1936
Дочь: Маклакова Любовь Фёдоровна
Мать ребёнка: Гагина Мария Дмитриевна
д. Гридино Перцевского с/с Грязовецкого района Вологодской области
Рождение ребёнка
01.01.1942
Дочь: Лебедева Антонина Фёдоровна
Мать ребёнка: Гагина Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.07.1946
Мать ребёнка: Гагина Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.07.1946
Дочь: Надежда Фёдоровна
Мать ребёнка: Гагина Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гагина Мария Дмитриевна
д. Гридино Перцевского с/с Грязовецкого района Вологодской области
Смерть
10.01.1976