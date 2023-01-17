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Смирнов Дмитрий Григорьевич

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Место рождения

Огарково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: не указана

Огарково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Смирнов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Гавриловна

Огарково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Гавриловна

Огарково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Рождение ребёнка
23.01.1902 ст.

Сын: Смирнов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Гавриловна

Огарково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Рождение ребёнка
16.03.1903 ст.

Дочь: Шевелёва Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Гавриловна

Огарково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Рождение ребёнка
17.03.1905 ст.

Дочь: Гагина Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Гавриловна

Огарково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Рождение ребёнка
1908 ст.

Дочь: Августа Дмитриевна

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Гавриловна

Огарково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Рождение ребёнка
1910 ст.

Дочь: Серебренникова Евгения Дмитриевна

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Гавриловна

Огарково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Рождение ребёнка
1915 ст.

Дочь: Аполлинария Дмитриевна

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Гавриловна

Огарково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Екатерина Гавриловна

Огарково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Смерть
Неизвестно
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