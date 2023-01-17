Смирнов Дмитрий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Смирнов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Гавриловна
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Гавриловна
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Рождение ребёнка
23.01.1902 ст.
Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Гавриловна
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Рождение ребёнка
16.03.1903 ст.
Дочь: Шевелёва Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Гавриловна
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Рождение ребёнка
17.03.1905 ст.
Дочь: Гагина Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Гавриловна
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Рождение ребёнка
1908 ст.
Дочь: Августа Дмитриевна
Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Гавриловна
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Рождение ребёнка
1910 ст.
Дочь: Серебренникова Евгения Дмитриевна
Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Гавриловна
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Рождение ребёнка
1915 ст.
Дочь: Аполлинария Дмитриевна
Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Гавриловна
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Смерть
Неизвестно