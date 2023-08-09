Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий

Место рождения

Огарково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Огарково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Огарково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Огарково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
д. Огарково Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Комьянская церковь