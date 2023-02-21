Шевелёв Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.05.1927
Сын: Шевелёв Корнилий Николаевич
Мать ребёнка: Шевелёва Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.09.1937
Дочь: Махова Софья Николаевна
Мать ребёнка: Шевелёва Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.05.1942
Сын: Шевелёв Николай Николаевич
Мать ребёнка: Шевелёва Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Шевелёва Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Николаевна
Мать ребёнка: Шевелёва Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Августа Николаевна
Мать ребёнка: Шевелёва Александра Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно