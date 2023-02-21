Шевелёв Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевелёв Николай

Шевелёв Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1927

Сын: Шевелёв Корнилий Николаевич

Мать ребёнка: Шевелёва Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.09.1937

Дочь: Махова Софья Николаевна

Мать ребёнка: Шевелёва Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.05.1942

Сын: Шевелёв Николай Николаевич

Мать ребёнка: Шевелёва Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Шевелёва Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Николаевна

Мать ребёнка: Шевелёва Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Августа Николаевна

Мать ребёнка: Шевелёва Александра Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелёва Александра Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close