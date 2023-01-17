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Лузенин Пётр Ульянович

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Место рождения

Лузенина, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лузенин Ульян Ефимович

Мать: не указана

Лузенина, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Лузенин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Лузенина Фекола

Рождение ребёнка
14.04.1905

Дочь: Волкова Лузенина Мария Петровна

Мать ребёнка: Лузенина Фекола

Лузенина, Ачитский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова Евдокия Парфирьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лузенин Александр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Лузенина, Ачитский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Русский Потам, Ачитский, Свердловская область
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