Лузенин Пётр Ульянович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лузенин Ульян Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Лузенина Фекола
Рождение ребёнка
14.04.1905
Дочь: Волкова Лузенина Мария Петровна
Мать ребёнка: Лузенина Фекола
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лузенин Александр Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Русский Потам, Ачитский, Свердловская область