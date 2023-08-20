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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3235Русский Потам, дер.при рч. Потаме.3011399698
3237Потам нижний, дер.при рч. Потаме.3312217067
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1075. Русский Потам, деревня бывшая государственная, при речке Потаме, дворов 55, жителей 330, часовня
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
18) д. Русский Потам, церк.-прих. шк., ярмарки: 6 дек. и 16 июня, распл.Русско-Потамское общество61222242Бывшие государственныеПравославныеРусские3616
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
688852Русский Потамсело56°53'с.ш.58°04'в.д.O-40-117
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65705000361с Русский Потамсело