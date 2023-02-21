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Лузенин Михаил Петрович
Лузенин Михаил Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1904
Дата смерти
1922
Пол
Мужской
Отец
Лузенин Пётр Ульянович
Мать
Лузенина Фекола
Дети
Не указаны
Добавил:
ПД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец:
Лузенин Пётр Ульянович
Мать:
Лузенина Фекола
Смерть
1922
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