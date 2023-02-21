Лузенин Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузенин Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Лузенин Пётр Ульянович

Мать: Лузенина Фекола

Смерть
1922
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