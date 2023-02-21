Лузенин Ульян Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лузенин .....
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лузенина Анисия Ульяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Лузенина, Ачитский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно