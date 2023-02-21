Лузенин Ульян Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузенин Ульян Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Лузенин Ефим Григорьевич

Мать: Лузенина Парасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лузенин .....

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лузенин Иван Ульянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лузенина Анисия Ульяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лузенин Пётр Ульянович

Мать ребёнка: не указана

Лузенина, Ачитский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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