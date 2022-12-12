Волкова Лузенина Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова Лузенина Мария Петровна

Волкова Лузенина Мария Петровна

avatar

Место рождения

Лузенина, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

14.04.1905

Дата смерти

20.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1905

Отец: Лузенин Пётр Ульянович

Мать: Лузенина Фекола

Лузенина, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Волков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Волков Николай Ефимович

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Волков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Волков Николай Ефимович

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Волков Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Волков Николай Ефимович

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.05.1940

Дочь: Ташкинова Волкова Аполинария Николаевна

Отец ребёнка: Волков Николай Ефимович

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1943

Сын: Волков Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Волков Николай Ефимович

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Магильникова Волкова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Волков Николай Ефимович

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Николай Ефимович

Смерть
20.03.1991
Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close