Волкова Лузенина Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения14.04.1905
Дата смерти20.03.1991
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1905
Отец: Лузенин Пётр Ульянович
Мать: Лузенина Фекола
Рождение ребёнка
1924
Сын: Волков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Волков Николай Ефимович
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Волков Николай Ефимович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Волков Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Волков Николай Ефимович
Рождение ребёнка
30.05.1940
Дочь: Ташкинова Волкова Аполинария Николаевна
Отец ребёнка: Волков Николай Ефимович
Рождение ребёнка
1943
Сын: Волков Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Волков Николай Ефимович
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Магильникова Волкова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Волков Николай Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1991