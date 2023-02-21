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Вечтомов Ипполит Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

1882

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Вечтомов Николай Александрович

Мать: Вечтомова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Вечтомов Владимир Ипполитович

Мать ребёнка: Вечтомова Анна Павловна

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Вечтомов Николай Ипполитович

Мать ребёнка: Вечтомова Анна Павловна

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Вечтомов Петр Ипполитович

Мать ребёнка: Вечтомова Анна Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Каринское с 1864
Смерть
1882
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