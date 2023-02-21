Вечтомов Ипполит Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти1882
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Вечтомов Владимир Ипполитович
Мать ребёнка: Вечтомова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Вечтомов Николай Ипполитович
Мать ребёнка: Вечтомова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Вечтомов Петр Ипполитович
Мать ребёнка: Вечтомова Анна Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Каринское с 1864
Смерть
1882