Вечтомов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смерти23.07.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Рубинская Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Вечтомова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Вечтомов Ипполит Николаевич
Мать ребёнка: Вечтомова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Катаева Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Вечтомова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Вечтомов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Вечтомова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Вечтомов Павел Николаевич
Мать ребёнка: Вечтомова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Виноградова Серафима Николаевна
Мать ребёнка: Вечтомова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Виноградова Алевтина Николаевна
Мать ребёнка: Вечтомова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Вечтомов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Вечтомова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Мултановская Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Вечтомова Мария Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
Дворянин, протоиерей с. Курчум 1863, с. Березино 1880
Смерть
23.07.1902