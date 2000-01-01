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Вечтомов Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

23.07.1902

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Вечтомов Александр Григорьевич

Мать: Вечтомова Мария Романовна

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Рубинская Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Вечтомова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Вечтомов Ипполит Николаевич

Мать ребёнка: Вечтомова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Катаева Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Вечтомова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Вечтомов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Вечтомова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Вечтомов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Вечтомова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Виноградова Серафима Николаевна

Мать ребёнка: Вечтомова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Виноградова Алевтина Николаевна

Мать ребёнка: Вечтомова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Вечтомов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Вечтомова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Мултановская Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Вечтомова Мария Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Дворянин, протоиерей с. Курчум 1863, с. Березино 1880
Смерть
23.07.1902
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