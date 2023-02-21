Вечтомова (Летушевич) Мария Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смерти1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Отец: Летушевич Роман Осиевич
Дочь: Васнецова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Вечтомов Александр Григорьевич
Дочь: Шкляева Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Вечтомов Александр Григорьевич
Сын: Вечтомов Николай Александрович
Отец ребёнка: Вечтомов Александр Григорьевич
Сын: Вечтомов Платон Александрович
Отец ребёнка: Вечтомов Александр Григорьевич
Дочь: Надежда Александровна
Отец ребёнка: Вечтомов Александр Григорьевич
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Вечтомов Александр Григорьевич
Сын: Вечтомов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Вечтомов Александр Григорьевич
Сын: Вечтомов Иван Александрович
Отец ребёнка: Вечтомов Александр Григорьевич
Дочь: Верещагина Александра Александровна
Отец ребёнка: Вечтомов Александр Григорьевич
Сын: Вечтомов Аполлос Александрович
Отец ребёнка: Вечтомов Александр Григорьевич