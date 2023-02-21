Вечтомова (Летушевич) Мария Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вечтомова (Летушевич) Мария Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

1860

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Летушевич Роман Осиевич

Мать: Летушевич Мария Захаровна

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Васнецова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Вечтомов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Шкляева Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Вечтомов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Вечтомов Николай Александрович

Отец ребёнка: Вечтомов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Вечтомов Платон Александрович

Отец ребёнка: Вечтомов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Надежда Александровна

Отец ребёнка: Вечтомов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Вечтомов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Вечтомов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Вечтомов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
03.10.1829

Сын: Вечтомов Иван Александрович

Отец ребёнка: Вечтомов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Верещагина Александра Александровна

Отец ребёнка: Вечтомов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Вечтомов Аполлос Александрович

Отец ребёнка: Вечтомов Александр Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1860
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