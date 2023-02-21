Васнецова (Вечтомова) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смерти01.08.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Рождение ребёнка
09.11.1823
Сын: Васнецов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Васнецов Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
07.04.1825
Дочь: Двинянинова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Васнецов Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
01.11.1826
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Васнецов Василий Кузьмич
Смерть
01.08.1894