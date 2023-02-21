Васнецова (Вечтомова) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова (Вечтомова) Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

01.08.1894

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Вечтомов Александр Григорьевич

Мать: Вечтомова Мария Романовна

Рождение ребёнка
09.11.1823

Сын: Васнецов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Васнецов Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
07.04.1825

Дочь: Двинянинова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Васнецов Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
01.11.1826

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Васнецов Василий Кузьмич

Смерть
01.08.1894
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