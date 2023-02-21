Васнецов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1823
Дата смерти22.03.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1823
Рождение ребёнка
23.11.1845
Сын: Васнецов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Васнецова Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
04.05.1848
Сын: Васнецов Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Васнецова Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
14.08.1852
Мать ребёнка: Васнецова Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
01.04.1854
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Васнецова Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
26.07.1856
Сын: Васнецов Аполлинарий Михайлович
Мать ребёнка: Васнецова Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
24.01.1858
Сын: Васнецов Аркадий Михайлович
Мать ребёнка: Васнецова Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
04.08.1860
Сын: Васнецов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Васнецова Аполлинария Ивановна
Смерть
22.03.1870