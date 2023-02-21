Васнецов Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаснецов Михаил Васильевич

Васнецов Михаил Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1823

Дата смерти

22.03.1870

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1823

Отец: Васнецов Василий Кузьмич

Мать: Васнецова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
23.11.1845

Сын: Васнецов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Васнецова Аполлинария Ивановна

Рождение ребёнка
04.05.1848

Сын: Васнецов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Васнецова Аполлинария Ивановна

Рождение ребёнка
14.08.1852

Сын: Васнецов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Васнецова Аполлинария Ивановна

Рождение ребёнка
01.04.1854

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Васнецова Аполлинария Ивановна

Рождение ребёнка
26.07.1856

Сын: Васнецов Аполлинарий Михайлович

Мать ребёнка: Васнецова Аполлинария Ивановна

Рождение ребёнка
24.01.1858

Сын: Васнецов Аркадий Михайлович

Мать ребёнка: Васнецова Аполлинария Ивановна

Рождение ребёнка
04.08.1860

Сын: Васнецов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Васнецова Аполлинария Ивановна

Смерть
22.03.1870
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close