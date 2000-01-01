Васнецов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецов Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1860

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

Около 1827 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1860

Отец: Васнецов Михаил Васильевич

Мать: Васнецова Аполлинария Ивановна

Бракосочетание
23.04.1897

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
1927
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