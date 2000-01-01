Васнецов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1860
Дата смерти1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1860
Бракосочетание
23.04.1897
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
1927