Васнецова (Кибардина) Аполлинария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смерти16.05.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1845
Сын: Васнецов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Васнецов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
04.05.1848
Сын: Васнецов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Васнецов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
14.08.1852
Отец ребёнка: Васнецов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
01.04.1854
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Васнецов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
26.07.1856
Сын: Васнецов Аполлинарий Михайлович
Отец ребёнка: Васнецов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
24.01.1858
Сын: Васнецов Аркадий Михайлович
Отец ребёнка: Васнецов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
04.08.1860
Сын: Васнецов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Васнецов Михаил Васильевич
Смерть
16.05.1866