Васнецова (Кибардина) Аполлинария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова (Кибардина) Аполлинария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

16.05.1866

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1845

Сын: Васнецов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Васнецов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
04.05.1848

Сын: Васнецов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Васнецов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
14.08.1852

Сын: Васнецов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Васнецов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
01.04.1854

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Васнецов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
26.07.1856

Сын: Васнецов Аполлинарий Михайлович

Отец ребёнка: Васнецов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
24.01.1858

Сын: Васнецов Аркадий Михайлович

Отец ребёнка: Васнецов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
04.08.1860

Сын: Васнецов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Васнецов Михаил Васильевич

Смерть
16.05.1866
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