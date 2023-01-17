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Васнецов Виктор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1848

Дата смерти

23.07.1926

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1848

Отец: Васнецов Михаил Васильевич

Мать: Васнецова Аполлинария Ивановна

Бракосочетание
1877

Жена: Васнецова Александра Владимировна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Васнецова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Васнецова Александра Владимировна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Васнецов Борис Викторович

Мать ребёнка: Васнецова Александра Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1882

Сын: Васнецов Алексей Викторович

Мать ребёнка: Васнецова Александра Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1884

Сын: Васнецов Михаил Викторович

Мать ребёнка: Васнецова Александра Владимировна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Васнецов Владимир Викторович

Мать ребёнка: Васнецова Александра Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
художник-живописец и архитектор
Смерть
23.07.1926
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