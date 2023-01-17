Васнецов Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1848
Дата смерти23.07.1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1848
Бракосочетание
1877
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Васнецова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Васнецова Александра Владимировна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Васнецов Борис Викторович
Мать ребёнка: Васнецова Александра Владимировна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1882
Сын: Васнецов Алексей Викторович
Мать ребёнка: Васнецова Александра Владимировна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1884
Сын: Васнецов Михаил Викторович
Мать ребёнка: Васнецова Александра Владимировна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Васнецов Владимир Викторович
Мать ребёнка: Васнецова Александра Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
художник-живописец и архитектор
Смерть
23.07.1926