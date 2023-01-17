Васнецова (Рязанцева) Александра Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаснецова (Рязанцева) Александра Владимировна

Васнецова (Рязанцева) Александра Владимировна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1877

Муж: Васнецов Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Васнецова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Васнецов Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Васнецов Борис Викторович

Отец ребёнка: Васнецов Виктор Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1882

Сын: Васнецов Алексей Викторович

Отец ребёнка: Васнецов Виктор Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1884

Сын: Васнецов Михаил Викторович

Отец ребёнка: Васнецов Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Васнецов Владимир Викторович

Отец ребёнка: Васнецов Виктор Михайлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close