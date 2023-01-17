Васнецова (Рязанцева) Александра Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1877
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Васнецова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Васнецов Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Васнецов Борис Викторович
Отец ребёнка: Васнецов Виктор Михайлович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1882
Сын: Васнецов Алексей Викторович
Отец ребёнка: Васнецов Виктор Михайлович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1884
Сын: Васнецов Михаил Викторович
Отец ребёнка: Васнецов Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Васнецов Владимир Викторович
Отец ребёнка: Васнецов Виктор Михайлович