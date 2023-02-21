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Вечтомов Платон Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

09.03.1902

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Вечтомов Александр Григорьевич

Мать: Вечтомова Мария Романовна

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Вознесенская Александра Платоновна

Мать ребёнка: Вечтомова Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Каллистова Мария Платоновна

Мать ребёнка: Вечтомова Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Елизавета Платоновна

Мать ребёнка: Вечтомова Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Вечтомов Василий Платонович

Мать ребёнка: Вечтомова Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Тепляшина Юлия Платоновна

Мать ребёнка: Вечтомова Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Вечтомов Михаил Платонович

Мать ребёнка: Вечтомова Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Вечтомов Павел Платонович

Мать ребёнка: Вечтомова Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Косарева Ольга Платоновна

Мать ребёнка: Вечтомова Евгения Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Лобань 1851, с. Камен. Ключ с 1875
Смерть
09.03.1902
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