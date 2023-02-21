Вечтомов Платон Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смерти09.03.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Вознесенская Александра Платоновна
Мать ребёнка: Вечтомова Евгения Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Каллистова Мария Платоновна
Мать ребёнка: Вечтомова Евгения Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Елизавета Платоновна
Мать ребёнка: Вечтомова Евгения Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Вечтомов Василий Платонович
Мать ребёнка: Вечтомова Евгения Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Тепляшина Юлия Платоновна
Мать ребёнка: Вечтомова Евгения Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Вечтомов Михаил Платонович
Мать ребёнка: Вечтомова Евгения Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Вечтомов Павел Платонович
Мать ребёнка: Вечтомова Евгения Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Косарева Ольга Платоновна
Мать ребёнка: Вечтомова Евгения Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Лобань 1851, с. Камен. Ключ с 1875
Смерть
09.03.1902