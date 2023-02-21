Тепляшина (Вечтомова) Юлия Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тепляшина (Вечтомова) Юлия Платоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Вечтомов Платон Александрович

Мать: Вечтомова Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Инна Николаевна

Отец ребёнка: Тепляшин Николай Ферапонтович

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Евфания Николаевна

Отец ребёнка: Тепляшин Николай Ферапонтович

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Тепляшин Николай Ферапонтович

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Тепляшин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Тепляшин Николай Ферапонтович

Работа или профессия
Неизвестно
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