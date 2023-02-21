Тепляшина (Вечтомова) Юлия Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Инна Николаевна
Отец ребёнка: Тепляшин Николай Ферапонтович
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Евфания Николаевна
Отец ребёнка: Тепляшин Николай Ферапонтович
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Тепляшин Николай Ферапонтович
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Тепляшин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Тепляшин Николай Ферапонтович
Работа или профессия
Неизвестно