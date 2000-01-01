Вечтомова (Лобовикова) Евгения Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Вознесенская Александра Платоновна
Отец ребёнка: Вечтомов Платон Александрович
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Каллистова Мария Платоновна
Отец ребёнка: Вечтомов Платон Александрович
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Елизавета Платоновна
Отец ребёнка: Вечтомов Платон Александрович
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Вечтомов Василий Платонович
Отец ребёнка: Вечтомов Платон Александрович
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Тепляшина Юлия Платоновна
Отец ребёнка: Вечтомов Платон Александрович
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Вечтомов Михаил Платонович
Отец ребёнка: Вечтомов Платон Александрович
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Вечтомов Павел Платонович
Отец ребёнка: Вечтомов Платон Александрович
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Косарева Ольга Платоновна
Отец ребёнка: Вечтомов Платон Александрович
Работа или профессия
Неизвестно