Вечтомова (Лобовикова) Евгения Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вечтомова (Лобовикова) Евгения Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Вознесенская Александра Платоновна

Отец ребёнка: Вечтомов Платон Александрович

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Каллистова Мария Платоновна

Отец ребёнка: Вечтомов Платон Александрович

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Елизавета Платоновна

Отец ребёнка: Вечтомов Платон Александрович

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Вечтомов Василий Платонович

Отец ребёнка: Вечтомов Платон Александрович

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Тепляшина Юлия Платоновна

Отец ребёнка: Вечтомов Платон Александрович

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Вечтомов Михаил Платонович

Отец ребёнка: Вечтомов Платон Александрович

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Вечтомов Павел Платонович

Отец ребёнка: Вечтомов Платон Александрович

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Косарева Ольга Платоновна

Отец ребёнка: Вечтомов Платон Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
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