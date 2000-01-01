Вознесенская (Вечтомова) Александра Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Вознесенский Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Вознесенский Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Раиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Вознесенский Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Вознесенский Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Вознесенский Дмитрий Петрович
Работа или профессия
Неизвестно