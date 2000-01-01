Вознесенская (Вечтомова) Александра Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вознесенская (Вечтомова) Александра Платоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Вечтомов Платон Александрович

Мать: Вечтомова Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Вознесенский Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Вознесенский Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Раиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Вознесенский Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Вознесенский Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Вознесенский Дмитрий Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
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