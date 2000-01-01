Вознесенский Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вознесенский Дмитрий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Вознесенский Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Вознесенская Александра Платоновна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Раиса Дмитриевна

Мать ребёнка: Вознесенская Александра Платоновна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Вознесенский Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Вознесенская Александра Платоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Камен. Ключ (1864-1876 г.)
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