Вознесенский Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Вознесенский Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Вознесенская Александра Платоновна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Раиса Дмитриевна
Мать ребёнка: Вознесенская Александра Платоновна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Вознесенский Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Вознесенская Александра Платоновна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Камен. Ключ (1864-1876 г.)