Верещагина (Вечтомова) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смерти1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Трапицына Ольга Александровна
Отец ребёнка: Верещагин Александр Степанович
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Верещагин Павел Александрович
Отец ребёнка: Верещагин Александр Степанович
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Верещагин Петр Александрович
Отец ребёнка: Верещагин Александр Степанович
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Ситникова Раиса Александровна
Отец ребёнка: Верещагин Александр Степанович
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Верещагин Николай Александрович
Отец ребёнка: Верещагин Александр Степанович
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Верещагин Вениамин Александрович
Отец ребёнка: Верещагин Александр Степанович
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Верещагин Константин Александрович
Отец ребёнка: Верещагин Александр Степанович
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Верещагин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Верещагин Александр Степанович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1904