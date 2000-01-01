Верещагина (Вечтомова) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагина (Вечтомова) Александра Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

1904

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Вечтомов Александр Григорьевич

Мать: Вечтомова Мария Романовна

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Трапицына Ольга Александровна

Отец ребёнка: Верещагин Александр Степанович

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Верещагин Павел Александрович

Отец ребёнка: Верещагин Александр Степанович

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Верещагин Петр Александрович

Отец ребёнка: Верещагин Александр Степанович

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Ситникова Раиса Александровна

Отец ребёнка: Верещагин Александр Степанович

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Верещагин Николай Александрович

Отец ребёнка: Верещагин Александр Степанович

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Верещагин Вениамин Александрович

Отец ребёнка: Верещагин Александр Степанович

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Верещагин Константин Александрович

Отец ребёнка: Верещагин Александр Степанович

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Верещагин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Верещагин Александр Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1904
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