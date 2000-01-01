Верещагин Константин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1860
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Верещагин Александр Константинович
Мать ребёнка: Верещагина Лариса Александровна
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: София Константиновна
Мать ребёнка: Верещагина Лариса Александровна
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Валентина Константиновна
Мать ребёнка: Верещагина Лариса Александровна
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Антонина Константиновна
Мать ребёнка: Верещагина Лариса Александровна
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Верещагин Николай Константинович
Мать ребёнка: Верещагина Лариса Александровна
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Зоя Константиновна
Мать ребёнка: Верещагина Лариса Александровна
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Верещагин Владимир Константинович
Мать ребёнка: Верещагина Лариса Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Кстинино с 1892