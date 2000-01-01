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Верещагин Константин Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Верещагин Александр Степанович

Мать: Верещагина Александра Александровна

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Верещагин Александр Константинович

Мать ребёнка: Верещагина Лариса Александровна

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: София Константиновна

Мать ребёнка: Верещагина Лариса Александровна

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Валентина Константиновна

Мать ребёнка: Верещагина Лариса Александровна

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Антонина Константиновна

Мать ребёнка: Верещагина Лариса Александровна

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Верещагин Николай Константинович

Мать ребёнка: Верещагина Лариса Александровна

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Зоя Константиновна

Мать ребёнка: Верещагина Лариса Александровна

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Верещагин Владимир Константинович

Мать ребёнка: Верещагина Лариса Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Кстинино с 1892
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