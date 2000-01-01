Верещагина (Дьяконова) Лариса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Верещагин Александр Константинович
Отец ребёнка: Верещагин Константин Александрович
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: София Константиновна
Отец ребёнка: Верещагин Константин Александрович
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Валентина Константиновна
Отец ребёнка: Верещагин Константин Александрович
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Антонина Константиновна
Отец ребёнка: Верещагин Константин Александрович
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Верещагин Николай Константинович
Отец ребёнка: Верещагин Константин Александрович
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Зоя Константиновна
Отец ребёнка: Верещагин Константин Александрович
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Верещагин Владимир Константинович
Отец ребёнка: Верещагин Константин Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1903