Верещагина (Дьяконова) Лариса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагина (Дьяконова) Лариса Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1903

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Верещагин Александр Константинович

Отец ребёнка: Верещагин Константин Александрович

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: София Константиновна

Отец ребёнка: Верещагин Константин Александрович

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Валентина Константиновна

Отец ребёнка: Верещагин Константин Александрович

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Антонина Константиновна

Отец ребёнка: Верещагин Константин Александрович

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Верещагин Николай Константинович

Отец ребёнка: Верещагин Константин Александрович

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Зоя Константиновна

Отец ребёнка: Верещагин Константин Александрович

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Верещагин Владимир Константинович

Отец ребёнка: Верещагин Константин Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1903
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