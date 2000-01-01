Вечтомов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1829
Дата смерти13.10.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1829
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Калерия Ивановна
Мать ребёнка: Вечтомова Клавдия Стефановна
Рождение ребёнка
03.05.1855
Сын: Вечтомов Евгений Иванович
Мать ребёнка: Вечтомова Клавдия Стефановна
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Вечтомов Николай Иванович
Мать ребёнка: Вечтомова Клавдия Стефановна
Рождение ребёнка
Около 1857
Мать ребёнка: Вечтомова Клавдия Стефановна
Рождение ребёнка
23.12.1858
Мать ребёнка: Вечтомова Клавдия Стефановна
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Поршнева Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Вечтомова Клавдия Стефановна
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Утробина Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Вечтомова Клавдия Стефановна
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Верещагина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Вечтомова Клавдия Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вечтомов Константин Иванович
Мать ребёнка: Вечтомова Клавдия Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Вечтомова Клавдия Стефановна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Суна Слоб. у. 1851-1895
Смерть
13.10.1895