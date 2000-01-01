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Вечтомов Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1829

Дата смерти

13.10.1895

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1829

Отец: Вечтомов Александр Григорьевич

Мать: Вечтомова Мария Романовна

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Калерия Ивановна

Мать ребёнка: Вечтомова Клавдия Стефановна

Рождение ребёнка
03.05.1855

Сын: Вечтомов Евгений Иванович

Мать ребёнка: Вечтомова Клавдия Стефановна

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Вечтомов Николай Иванович

Мать ребёнка: Вечтомова Клавдия Стефановна

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Вечтомов Павел Иванович

Мать ребёнка: Вечтомова Клавдия Стефановна

Рождение ребёнка
23.12.1858

Сын: Вечтомов Федор Иванович

Мать ребёнка: Вечтомова Клавдия Стефановна

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Поршнева Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Вечтомова Клавдия Стефановна

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Утробина Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Вечтомова Клавдия Стефановна

Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Верещагина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Вечтомова Клавдия Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вечтомов Константин Иванович

Мать ребёнка: Вечтомова Клавдия Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Вечтомова Клавдия Стефановна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Суна Слоб. у. 1851-1895
Смерть
13.10.1895
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